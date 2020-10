Esports Awards: l’italiano Tonzilla tra i candidati ai premi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le nomination per gli Esports Awards sono state rese pubbliche, tra i candidati ai premi spunta anche l’italiano Tonzilla con Formula 1 Esports Series La lista coi candidati in lizza per un premio agli Esports Awards sono state finalmente rese pubbliche. Il premio, oltre ad essere il più prestigioso nel settore riguarda i giocatori professionisti dei principali team internazionali, ma non solo. Oltre ai giocatori, sono presenti anche le categorie relative a caster, analyst e presentatori. Le nomination sono il frutto di milioni di voti da tutto il mondo, numero che quest’anno ha infranto un nuovo record per la piattaforma. Tra i prestigiosi nomi candidati alla ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le nomination per glisono state rese pubbliche, tra iaispunta anche l’italianocon Formula 1Series La lista coiin lizza per uno aglisono state finalmente rese pubbliche. Ilo, oltre ad essere il più prestigioso nel settore riguarda i giocatori professionisti dei principali team internazionali, ma non solo. Oltre ai giocatori, sono presenti anche le categorie relative a caster, analyst e presentatori. Le nomination sono il frutto di milioni di voti da tutto il mondo, numero che quest’anno ha infranto un nuovo record per la piattaforma. Tra i prestigiosi nomialla ...

Advertising

italia_esports : RT @tuttoteKit: #ESports Awards: l’italiano Tonzilla tra i candidati ai premi #ESportAwards2020 #tuttotek - tuttoteKit : #ESports Awards: l’italiano Tonzilla tra i candidati ai premi #ESportAwards2020 #tuttotek - DeugemoTwo : Rivelate le ultime nomination per gli #Esportsawards 2020: e nella categoria PC Player of the Year spunta anche l'i… - eSportsMag_it : Gli Esports Awards sono entrati nel vivo con le ultime nomination del premio internazionale più ambito nel settore.… - Gamestormit : ? Annunciati i vincitori degli Italian eSports Awards ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Esports Awards Esports Awards: l’italiano Tonzilla tra i candidati ai premi tuttoteK Esports Awards: l’italiano Tonzilla tra i candidati ai premi

Le nomination per gli Esports Awards sono state pubbliche, tra i candidati spunta anche l'italiano Tonzilla con Formula 1 Esposrts Series.

Fortnite: Benjyfishy e Bugha ricevono le nomination come giocatore dell'anno per gli Esports 2020

Due migliori giocatori competitivi di Fortnite sono presi in considerazione per PC Player of the Year! Riavvolgi l'anno 2019, un ...

Le nomination per gli Esports Awards sono state pubbliche, tra i candidati spunta anche l'italiano Tonzilla con Formula 1 Esposrts Series.Due migliori giocatori competitivi di Fortnite sono presi in considerazione per PC Player of the Year! Riavvolgi l'anno 2019, un ...