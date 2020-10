Esclusiva | Cosenza | fatta per Petrucci e Vera Litteri alla Triestina

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha chiuso due operazioni abbastanza annunciate, il difensoredal Lecce e il centrocampistadall’Ascoli. In dirittura d’arrivo la cessione di, colpo importante per la Serie C. Un altro attaccante in uscita, Riccardo Moreo andràLucchese. Foto: sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.