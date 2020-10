Esclusiva: accordo Fiorentina-Napoli nella notte, ma Milik dice no. I dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Napoli e Fiorentina hanno raggiunto nella notte un accordo per il trasferimento di Milik ai viola. Ma l’attaccante polacco ha detto no e siamo ormai a pochissime ore dallo stop del mercato. Sarebbe stata un’operazione come quella che il Napoli aveva concordato con la Roma, circa 24 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. A Milik era stato offerto un contratto pluriennale da 4 milioni a stagione, uno in meno rispetto alla proposta giallorossa. Nulla da fare, Milik continua a dire no. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020)hanno raggiuntounper il trasferimento diai viola. Ma l’attaccante polacco ha detto no e siamo ormai a pochissime ore dallo stop del mercato. Sarebbe stata un’operazione come quella che ilaveva concordato con la Roma, circa 24 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Aera stato offerto un contratto pluriennale da 4 milioni a stagione, uno in meno rispetto alla proposta giallorossa. Nulla da fare,continua a dire no. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Svolta improvvisa in casa Napoli, il club campano ha trovato l'accordo per il trasferimento di Fernando Llorente in Serie A ...

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro intervengono a "Domenica In", su Rai 1, e raccontano a Mara Venier le difficoltà degli ultimi giorni in seguiti all'operazione a cui si è ...

