Erba a domicilio ma legale | da Milano a Catania il servizio che ti porta la cannabis light a casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Tranquillo, è”, è questo il primo messaggio che appare entrando sul sito justmary.fun, il “primo sito di delivery diin Italia”, come loro stessi pubblicizzano. Rider che solcano le strade di città italiane perre auna canna: fanno esattamente questo. Rigorosamente, già venduta in negozi e distributori automatici in tutta Italia, la versione aarriva anel 2018, espandendosi pian piano, prendendo piede in altre città d’Italia, giù fino al Sud, dove dallo scorso agosto è attivo ildi consegne anche a, unica città del Meridione a godere del(attivo anche a ...