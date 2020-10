Enrico Coscioni alla presidenza dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Conferenza delle Regioni ha trovato l’accordo sul nome di Enrico Coscioni per la presidenza dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Ora le Regioni scriveranno al Ministro della Salute, Roberto Speranza che dovrà formalmente inoltrare la proposta di nomina in Stato-Regioni, sede nella quale dovrà essere acquisita l’intesa. Coscioni, medico classe 1961 è consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. in Agenas è già stato uno dei membri del cda. Con la nomina di Coscioni si avvia quindi a conclusione la fase commissariale che ha investito l’Agenzia. L'articolo Enrico Coscioni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Conferenza delle Regioni ha trovato l’accordo sul nome diper ladell’Agenas, l’Agenziaper i. Ora le Regioni scriveranno al Ministro della Salute, Roberto Speranza che dovrà formalmente inoltrare la proposta di nomina in Stato-Regioni, sede nella quale dovrà essere acquisita l’intesa., medico classe 1961 è consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. in Agenas è già stato uno dei membri del cda. Con la nomina disi avvia quindi a conclusione la fase commissariale che ha investito l’Agenzia. L'articolo...

