Emergenza Covid-19, mercoledì nuove limitazioni, feste private con pochi partecipanti, chiusura anticipata di bar e ristorante mini lockdown (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri si prepara a una nuova stretta per cercare di limitare al massimo i contagi. Il numero delle persone positive in Italia sta aumentando di giorno in giorno. La situazione, da quanto dichiarato da più fonti, è sotto controllo, ma un nuovo aumento di contagi e soprattutto nuovi ricoveri in terapia intensiva potrebbero provocare non pochi problemi. Due sono le priorità del governo, tenere le scuole aperte e scongiurare un nuovo lockdown che sarebbe una catastrofe per l'economia italiana. Al varo ci sono nuove misure per evitare assembramenti e nuovi contagi. In particolare, le feste private si potranno svolgere ma solo con un numero limitato di partecipanti. Si profila che battesimi, matrimonio e comunioni ...

Oggi 5 ottobre 2020 si potrà presentare tramite la piattaforma di SiciliaPei la domanda per avere il contributo a fondo perduto che sarà erogato salla Regione Siciliana per le imprese messe in ...

La pandemia da Covid-19 è arrivata questa mattina a far contare nel mondo ... appare scontata la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Pressoché certo l’uso delle mascherine ...

