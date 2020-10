Emergenza Covid-19, il professor Galli “Estate troppo frizzante e fuori norma, siamo in pericolosa ascesa, servono interventi decisi” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo quanto riferito dal professor Massimo Galli, la situazione in Italia è in costante ascesa e se non si adottano provvedimenti decisi si rischia di tornare ai numeri di contagi di marzo. “siamo in pericolosa ascesa, è sufficiente un’aritmetica elementare. Il trend è in chiara ascesa e questo implica la necessità di interventi decisi. E’ un andamento che non può che essere considerato preoccupante” Le cause di una situazione simile sono state spiegate dal professore: “E’ stata un’estate troppo frizzante per molti aspetti, troppo fuori norma. Quanto sia ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo quanto riferito dalMassimo, la situazione in Italia è in costantee se non si adottano provvedimenti decisi si rischia di tornare ai numeri di contagi di marzo. “in, è sufficiente un’aritmetica elementare. Il trend è in chiarae questo implica la necessità didecisi. E’ un andamento che non può che essere considerato preoccupante” Le cause di una situazione simile sono state spiegate dale: “E’ stata un’estateper molti aspetti,. Quanto sia ...

AzzolinaLucia : Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicu… - Maumol : Il governo italiano ha fatto bene nella prima fase dell'emergenza Covid, ma ora esita sull'economia - GassmanGassmann : Medici e personale medico, che hanno,tra febbraio e Maggio, combattuto per tutti noi ,una battaglia durissima contr… - IlConte50919IT : Informati meglio. Sono misure del governo a sostegno delle aziende dell'editoria per fronteggiare l'emergenza… - Frances47226166 : RT @Agenzia_Ansa: Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. #ANS… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, l’ospedale di Cremona pronto alla seconda ondata: “Ci aspettiamo una ripresa” Fanpage.it Covid 19 a Camerota, Guzzo: «Attesa per 5 tamponi, serve più informazione»

avvieremo contatti ufficiali con le istituzioni preposte al fine di ottenere notizie certe sull’emergenza Covid a Camerota che col passare delle ore sta diventando troppo nebulosa e poco chiara. I ...

Emergenza Covid-19, il professor Galli “Estate troppo frizzante e fuori norma, siamo in pericolosa ascesa, servono interventi decisi”

Secondo quanto riferito dal Professor Massimo Galli, la situazione in Italia è in costante ascesa e se non si adottano provvedimenti decisi si rischia di tornare ai numeri di contagi di marzo. “Siamo ...

avvieremo contatti ufficiali con le istituzioni preposte al fine di ottenere notizie certe sull’emergenza Covid a Camerota che col passare delle ore sta diventando troppo nebulosa e poco chiara. I ...Secondo quanto riferito dal Professor Massimo Galli, la situazione in Italia è in costante ascesa e se non si adottano provvedimenti decisi si rischia di tornare ai numeri di contagi di marzo. “Siamo ...