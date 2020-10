Elodie cresciuta tra droga e degrado: «A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno» (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Oggi non mi sento tormentata. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta», così Elodie Di Patrizi in un’intervista concessa a “Il Corriere della Sera”. La cantante, tra le artiste più seguite del momento, ha raccontato di essere cresciuta nel quartiere Quartaccio, una delle periferie a nord di Roma. Una vita tra droga e degrado: senza acqua calda in casa, con la responsabilità di badare alla sorella di soli pochi anni più piccola. «Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni», ha raccontato Elodie, che poi ha parlato di entrambi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Oggi non mi sento tormentata. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta», cosìDi Patrizi in un’intervista concessa a “Il Corriere della Sera”. La cantante, tra le artiste più seguite del momento, ha raccontato di esserenel quartiere Quartaccio, una delle periferie a nord di Roma. Una vita tra: senza acqua calda in casa, con la responsabilità di badare alla sorella di soli pochipiù piccola. «Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21», ha raccontato, che poi ha parlato di entrambi ...

