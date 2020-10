Elodie: “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno. Io ho la terza media e me ne vergognavo come una ladra” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno. A 15 anni “bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino”. A dirlo è Elodie Patrizi che, in un’intervista al Corriere della Sera, è tornata a parlare della sua infanzia difficile al Quartaccio a Roma, tra la droga in famiglia, la casa senza acqua calda, le amicizie difficili e il rimpianto per aver abbandonato gli studi troppo presto. “Oggi non mi sento tormentata. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subita”, racconta la cantante che a 19 anni è scappata da casa “perché la situazione era veramente tosta e non sapevo più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “A 12mileil. A 15“bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino”. A dirlo èPatrizi che, in un’intervista al Corriere della Sera, è tornata a parlare della sua infanzia difficile al Quartaccio a Roma, tra la droga in famiglia, la casa senza acqua calda, le amicizie difficili e il rimpianto per aver abbandonato gli studi troppo presto. “Oggi non mi sento tormentata. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subita”, racconta la cantante che a 19è scappata da casa “perché la situazione era veramente tosta e non sapevo più ...

