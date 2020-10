Elisabetta Casellati | presidente del Senato | “L’emergenza rischia di abbattere il Parlamento”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Per ladel, la politica affronta l’emergenza mettendo toppe: “non ci si occupa dei veri problemi”. E chiede verità sull’emergenza.delè severa e non risparmia critiche al Governo. In un’intervista al Corriere della Sera, si dice consapevole che l’emergenza sanitaria potrà finire soltanto dopo che verrà trovato … L'articolodel: “L’emergenzadiil Parlamento” proviene da leggilo.org.

La presidente del Senato, non si nascondano "i risultati del Comitato tecnico. Se non abbiamo accesso alle informazioni, non possiamo dire nulla" "È ...Per ora è solo un'indiscrezione, ma con ogni probabilità Giuseppe Conte si appresta a chiudere bar e ristoranti entro le 23 ...