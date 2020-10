Elisabetta Canalis e lo scatto che non le rende giustizia sui social: «Un’altra foto fatta da mio marito» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elisabetta Canalis travolta da un’onda. La showgirl è stata immortalata in una posa che non è proprio definibile elegante e aggraziata dal marito mentre viene travolta da un’onda durante la loro vacanza in Messico. A mostrate lo scatto è la stessa Canalis sul suo profilo Instagram. «Un’altra foto fatta da mio marito», scirve nella didascalia in modo ironico, lasciando intendere che Brian non sia proprio sempre pronto a coglierla nei suoi momeni migliori. I followers, sempre più abituati a vedere un’Elisabetta sexy e sempre in forma, hanno però apprezzato la spontaneità e l’ironia di questo scatto che la immortala mentre grida, travolta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020)travolta da un’onda. La showgirl è stata immortalata in una posa che non è proprio definibile elegante e aggraziata dalmentre viene travolta da un’onda durante la loro vacanza in Messico. A mostrate loè la stessasul suo profilo Instagram. «Un’altrada mio», scirve nella didascalia in modo ironico, lasciando intendere che Brian non sia proprio sempre pronto a coglierla nei suoi momeni migliori. I followers, sempre più abituati a vedere un’sexy e sempre in forma, hanno però apprezzato la spontaneità e l’ironia di questoche la immortala mentre grida, travolta ...

infoitcultura : Elisabetta Canalis in Messico: foto da urlo - infoitcultura : Elisabetta Canalis, che bellezza favolosa in riva al mare – FOTO - infoitcultura : Elisabetta Canalis in bianco toglie il fiato: pioggia di likes e commenti – FOTO - SaraPalomba2 : RT @FonteUfficiale: Lei risponde come Laura Pausini Il video: - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Lei risponde come Laura Pausini Il video: -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis in Messico: foto da urlo SoloDonna Elisabetta Canalis, incidente hot nel video in lingerie: lo slip si sposta VIDEO

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere i fans. Ad incuriosire l'occhio attento dei suoi follower, è stato un incidente hot ...

Elisabetta Canalis in Messico: foto da urlo

Ecco dove è andata la Canalis. Leggi anche: Elisabetta Canalis bellissima già da teenager, la foto inedita. Ma la storia vera non è proprio questa. Elisabetta Canalis torna a casa. Ma Elisabetta ha fa ...

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere i fans. Ad incuriosire l'occhio attento dei suoi follower, è stato un incidente hot ...Ecco dove è andata la Canalis. Leggi anche: Elisabetta Canalis bellissima già da teenager, la foto inedita. Ma la storia vera non è proprio questa. Elisabetta Canalis torna a casa. Ma Elisabetta ha fa ...