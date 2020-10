Elisa Isoardi , la ricordate a Miss Italia? Ecco che fascia vinse [FOTO] (Di lunedì 5 ottobre 2020) Miss Italia è stato il trampolino di lancio di molte donne ora affermate nel mondo dello spettacolo. E’ questo il caso anche di Elisa Isoardi che vi ha partecipato nel 2000, vincendo la fascia di Miss Cinema. Per lei poi tanta gavetta e la consacrazione con La Prova Del Cuoco. E “in mezzo” una storia … L'articolo Elisa Isoardi , la ricordate a Miss Italia? Ecco che fascia vinse FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020)è stato il trampolino di lancio di molte donne ora affermate nel mondo dello spettacolo. E’ questo il caso anche diche vi ha partecipato nel 2000, vincendo ladiCinema. Per lei poi tanta gavetta e la consacrazione con La Prova Del Cuoco. E “in mezzo” una storia … L'articolo, lacheproviene da www.meteoweek.com.

angela38201690 : RT @rtamacc: la Isoardi è un tesoro e tutto ma mi chiedo: MA COME STRACAZZO HA FATTO A STARE CON SALVINI MANNAGGIA A TE ELISA #Ballandoc… - ChiranAngelgela : Però guardo Elisa Isoardi e me la immagino tra le braccia di Salvini. ?? #BallandoConLeStelle - lupoalessio1999 : il 2020 è l'anno delle donne nei reality e talent italiani quindi a vincere #gfvip e #ballandoconlestelle saranno M… - MARAZ3LDA : RT @sevpit0n: Beh beh beh beh mi è appena partita la ship tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro cioè raga immaginate che glow up pazzesco dop… - Notiziedi_it : ‘Ballando’, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi in lacrime dopo il valzer: feeling alle stelle -