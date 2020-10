Elezioni comunali, coalizione di governo vince ballottaggi. Pd a M5s: basta dispetti (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'analisi del voto la fanno gli orari, questa volta, basta guardare la cronologia delle dichiarazioni per capire come sono andati i ballottaggi. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio parlano subito, già alle 18, appena i dati dello spoglio cominciano ad essere consolidati. Giorgia Meloni e Matteo Salvini aspettano, la leader di Fdi diffonde una nota verso le 19.20, il segretario leghista aspetta fino a verso le 20.30. Il centrosinistra, o meglio "la coalizione di governo", come dice il leader Pd, prende 7 Comuni capoluogo su 9 che andavano al voto, a Crotone vince comunque un candidato civico che al ballottaggio è stato appoggiato anche dal centrosinistra e solo ad Arezzo il centrodestra riesce a confermare il sindaco uscente. Una fotografia simile a quella che si registra nel ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'analisi del voto la fanno gli orari, questa volta,guardare la cronologia delle dichiarazioni per capire come sono andati i. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio parlano subito, già alle 18, appena i dati dello spoglio cominciano ad essere consolidati. Giorgia Meloni e Matteo Salvini aspettano, la leader di Fdi diffonde una nota verso le 19.20, il segretario leghista aspetta fino a verso le 20.30. Il centrosinistra, o meglio "ladi", come dice il leader Pd, prende 7 Comuni capoluogo su 9 che andavano al voto, a Crotonecomunque un candidato civico che alo è stato appoggiato anche dal centrosinistra e solo ad Arezzo il centrodestra riesce a confermare il sindaco uscente. Una fotografia simile a quella che si registra nel ...

