Elezioni comunali 2020, diretta risultati ballottaggi. Chieti al centrosinistra, avanti anche a Reggio Calabria. A Matera in vantaggio M5S. Affluenza in calo al 50,6% (Di lunedì 5 ottobre 2020) Seggi chiusi dalle 15 scrutinio dei voti in corso nei ballottaggi delle Elezioni comunali 2020. Sono 67 i Comuni con più di 15 mila abitanti andati al 2° turno. L'Affluenza... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 ottobre 2020) Seggi chiusi dalle 15 scrutinio dei voti in corso neidelle. Sono 67 i Comuni con più di 15 mila abitanti andati al 2° turno. L'...

Advertising

Corriere : Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi: Falcomatà verso la riconferma a Reggio Calabria - matteosalvinimi : Grazie Voghera (Pavia) per la stupenda piazza di oggi, ai ballottaggi delle elezioni comunali di domenica prossima,… - rep_napoli : Elezioni comunali in Campania, funziona il patto M5s-Pd a Pomigliano: Gianluca Del Mastro è oltre il 62 [di ROBERTO… - SkyTG24 : #Ballottaggi, tutti i risultati in tempo reale nel nostro speciale ??? - SkyTG24 : ?? Il csx conferma Gattinoni sindaco a #Lecco per 31 voti ?? Ghinelli (centrodestra) riconfermato sindaco di #Arezzo… -