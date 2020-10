Elezioni comunali 2020, a Pomigliano è vincente l'intesa Pd-M5S: Del Mastro sindaco (Di lunedì 5 ottobre 2020) Urne chiuse, ci siamo: è il giorno dei sindaci nei 54 comuni d'Italia, 13 in Campania, chiamati al ballottaggio. Grande attesa per i risultati a Giugliano e Pomigliano, laboratorio... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Urne chiuse, ci siamo:; il giorno dei sindaci nei 54 comuni d'Italia, 13 in Campania, chiamati al ballottaggio. Grande attesa per i risultati a Giugliano e, laboratorio...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie Voghera (Pavia) per la stupenda piazza di oggi, ai ballottaggi delle elezioni comunali di domenica prossima,… - marcomorini72 : RT @eugenio_zoffili: ?? 9-10 OTTOBRE sarò #TRALAGENTE in SARDEGNA con il Sen. @AlbertoBagnai (Responsabile Dipartimento ECONOMIA Lega) a sos… - repubblica : Elezioni comunali, chiuse le urne per i ballottaggi: al via lo spoglio. A Reggio Calabria Falcomatà in vantaggio - danieledv79 : RT @ilriformista: Ballottaggi #elezionicomunali, i risultati in tempo reale - comunesorrento : Elezioni comunali 2020. I risultati parziali dello spoglio: aggiornamento 5 sezioni su 19. -