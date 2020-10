Elezioni amministrative, affluenza definitiva in calo: Augusta si ferma al 61,75% e Floridia al 59,79% (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono 52.524 gli elettori in provincia di Siracusa, tra Augusta e Floridia, chiamati al voto per questo primo turno delle amministrative. I 20.073 elettori Floridiani potranno votare questa domenica 4 ottobre dalle ore 7 alle 22 e lunedì 5 ottobre dalle ore 7 alle 14 per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Riporteremo qui di seguito in tempo reale l’affluenza, agli orari in cui sono previste le tre rilevazioni (ore 12, 19 e 22 di domenica) prima del dato definitivo (ore 14 di lunedì). Leggi su lagazzettasiracusana (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono 52.524 gli elettori in provincia di Siracusa, tra, chiamati al voto per questo primo turno delle. I 20.073 elettorini potranno votare questa domenica 4 ottobre dalle ore 7 alle 22 e lunedì 5 ottobre dalle ore 7 alle 14 per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Riporteremo qui di seguito in tempo reale l’, agli orari in cui sono previste le tre rilevazioni (ore 12, 19 e 22 di domenica) prima del dato definitivo (ore 14 di lunedì).

Advertising

RadioCL1 : Elezioni amministrative in cinque Comuni. A Mussomeli l’affluenza più alta con oltre il 60% - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: Elezioni amministrative in Sicilia, al via lo spoglio, eletti i primi due sindaci - - blogsicilia : Elezioni amministrative in Sicilia, al via lo spoglio, eletti i primi due sindaci - - LaGazzettaSR : #Elezioni amministrative, affluenza definitiva in calo: Augusta si ferma al 61,75% e Floridia al 59,79% - moneypuntoit : ?? Elezioni amministrative Enna 2020: i risultati in DIRETTA live ?? -