Elettra Lamborghini, il doloroso addio alla cavalla: 'Sedici anni fa mi hai salvato la vita' (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Come è potuto accadere amore mio? Ancora non ci posso credere. Ero sicura che sarebbe andato tutto bene, sei sempre stata cosí forte. Ero sicura che avremmo avuto ancora cosí tanti anni davanti, non ... Leggi su today (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Come è potuto accadere amore mio? Ancora non ci posso credere. Ero sicura che sarebbe andato tutto bene, sei sempre stata cosí forte. Ero sicura che avremmo avuto ancora cosí tantidavanti, non ...

Elettra Lamborghini, dopo il matrimonio la brutta notizia: "Ancora non ci posso credere"

"Come è potuto accadere amore mio?! Ancora non ci posso credere". Brutta notizia per Elettra Lamborghini, proprio a pochi giorni dal suo matrimonio con Afrojack. La cantante ha dovuto dire addio a uno ...

