Elettra Lamborghini | addio all’amato cavallo Lolita | «la parte più importante della mia vita»

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Non un annuncio, ma una riflessione intima, sulla crudeltà imponderabile della vita. Elettra Lamborghini, che il 26 settembre scorso è convolata a nozze con il deejay olandese Afrojack, ha reso nota la morte prematura della sua cavalla, Lolita. «Com’è potuto accadere, amore mio?», ha scritto su Instagram, «Ero sicura che sarebbe andato tutto bene. Ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti. Non sono pronta per questo», ha ammesso la cantante, spiegando come la cavalla, al suo fianco da sedici anni, sia morta per le complicazioni di una colica.