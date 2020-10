Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sono tornati insieme (Di martedì 6 ottobre 2020) È di nuovo amore tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. I due sono tornati a farsi vedere insieme sui social network. In realtà già nei giorni scorsi la soubrette aveva confidato ai suoi follower che c’era un riavvicinamento all’ex fiamma di Nina Moric. Ora ci ha pensato Luigi a chiarire tutto, condividendo alcuni video … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 6 ottobre 2020) È di nuovo amore tra. I duea farsi vederesui social network. In realtà già nei giorni scorsi la soubrette aveva confidato ai suoi follower che c’era un riavvicinamento all’ex fiamma di Nina Moric. Ora ci ha pensatoa chiarire tutto, condividendo alcuni video … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

