Electrolux PerfectCare 900 | la nuova era dell' asciugatura

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Milano, 5 ottobre 2020) - Milano, 5 ottobre 2020 - Chi pretende il meglio dall'del bucato, sceglie: laera. È l'esclusiva gamma di asciugatrici che rappresenta il complemento perfetto per la lavatrice, garantendo le migliori performance di sempre, per capi come nuovi, più a lungo. È l'innovazione a caratterizzare le asciugatrici, che si distinguono per il loro portato tecnologico. Oltre all'interfaccia intuitiva, a seconda del moo, prevedono: • Tecnologia CycloneCare System. Si tratta'innovativo sistema dia spirale che consente all'aria, proveniente da ogni angolazione del cesto, di asciugare ogni ...