El Shaarawy spinge per il ritorno alla Roma anche sui social (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime ore si è parlato spesso del ritorno di Stephan El Shaarawy, di proprietà dello Shangai Shenhua, alla Roma. L’ex giallorosso sta spingendo per ritornare nella Capitale ma qualcosa blocca l’affare. Il calciatore sta lasciando qualche like di troppo sui siti giallorossi, questo a dimostrazione di come voglia tornare a vestire la maglia della Roma. Il club cinese per ora resiste, ma il club giallorosso proverà l’affondo finale nelle ultime ore di mercato per riportarlo all’ombra del Colosseo Foto: Shanghai Shenua Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime ore si è parlato spesso deldi Stephan El, di proprietà dello Shangai Shenhua,. L’ex giallorosso stando per ritornare nella Capitale ma qualcosa blocca l’affare. Il calciatore sta lasciando qualche like di troppo sui siti giallorossi, questo a dimostrazione di come voglia tornare a vestire la maglia della. Il club cinese per ora resiste, ma il club giallorosso proverà l’affondo finale nelle ultime ore di mercato per riportarlo all’ombra del Colosseo Foto: Shanghai Shenua Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

