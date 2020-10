Egitto, in carcere la giornalista che svelò il depistaggio nelle indagini su Regeni: 27esima reporter attualmente nelle celle di al-Sisi (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Poco fa sono stata fermata da un poliziotto, ha voluto vedere i miei documenti, ha fatto delle domande, poi mi ha lasciato andare, però continua a seguirmi”. Sono queste le ultime parole scambiate al telefono tra Basma Mostafa, giornalista egiziana di 30 anni e suo marito, Karim Abdelrady, avvocato, sabato mattina. Erano circa le 11,30, da quel momento, e fino a domenica pomeriggio, di lei si sono perse le tracce, svanita nel nulla. Come spesso accade in Egitto, la National Security ha fermato, prelevato, tenuto nascosta e portato la reporter davanti al Procuratore del Cairo per la convalida dell’arresto con le accuse di unione ad un gruppo terroristico e pubblicazione di notizie false (caso 959 del 2020) e l’annuncio del primo rinnovo della detenzione, fissato per i canonici 15 giorni. Un copia/incolla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Poco fa sono stata fermata da un poliziotto, ha voluto vedere i miei documenti, ha fatto delle domande, poi mi ha lasciato andare, però continua a seguirmi”. Sono queste le ultime parole scambiate al telefono tra Basma Mostafa,egiziana di 30 anni e suo marito, Karim Abdelrady, avvocato, sabato mattina. Erano circa le 11,30, da quel momento, e fino a domenica pomeriggio, di lei si sono perse le tracce, svanita nel nulla. Come spesso accade in, la National Security ha fermato, prelevato, tenuto nascosta e portato ladavanti al Procuratore del Cairo per la convalida dell’arresto con le accuse di unione ad un gruppo terroristico e pubblicazione di notizie false (caso 959 del 2020) e l’annuncio del primo rinnovo della detenzione, fissato per i canonici 15 giorni. Un copia/incolla ...

