Ecco i Reno4 di Oppo, puntano su video e ricarica veloce (Di lunedì 5 ottobre 2020) . Tre modelli per ogni tasca. Arriva in italia il primo smartwatch. Oppo svela la sua nuova linea di smartphone Reno4, composta da tre dispositivi 5G che si collocano nella fascia bassa, media e alta del mercato. Punti di forza, le riprese video e la ricarica ultraveloce, che permette di andare da zero a cento in poco più di mezz'ora. Tutti si abbinano all'Oppo Watch, il primo smartwatch della società cinese e anche il primo al mondo con schermo a doppia curvatura. Il Reno4 e il Reno4 Pro sono due smartphone che integrano il processore Snapdragon 765G di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di Ram e 256 GB di memoria interna nel Pro, e da 8 GB + 128 GB nel modello base. Il Pro si presenta con uno schermo Amoled lievemente curvo da 6,5 ...

