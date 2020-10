Ecco come negli Usa stanno curando Donald Trump per Covid-19 (Di lunedì 5 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Tutte le cure del presidente. Donald Trump, positivo al coronavirus, febbricitante e con difficoltà a respirare, è stato ricoverato all’ospedale militare Walter Reed National Military Medical Center, dove il suo staff medico ha predisposto una serie di trattamenti che – a quanto riferito dalla Casa Bianca – ha già dato buoni risultati. Ma che terapie sta ricevendo esattamente The Donald? Anticorpi monoclonali come dichiarato dal medico del presidente, a Trump è stato somministrato un cocktail di anticorpi monoclonali sperimentali, fabbricati dall’azienda Regeneron. George Yancopoulos di Regeneron spiega a Science Magazine che quelli ricevuti dal presidente sono un anticorpo di origine umana (isolato da un paziente guarito da ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Tutte le cure del presidente., positivo al coronavirus, febbricitante e con difficoltà a respirare, è stato ricoverato all’ospedale militare Walter Reed National Military Medical Center, dove il suo staff medico ha predisposto una serie di trattamenti che – a quanto riferito dalla Casa Bianca – ha già dato buoni risultati. Ma che terapie sta ricevendo esattamente The? Anticorpi monoclonalidichiarato dal medico del presidente, aè stato somministrato un cocktail di anticorpi monoclonali sperimentali, fabbricati dall’azienda Regeneron. George Yancopoulos di Regeneron spiega a Science Magazine che quelli ricevuti dal presidente sono un anticorpo di origine umana (isolato da un paziente guarito da ...

