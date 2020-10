E’ stato ritrovato Luigi Celentano detto Giggino Wifi | l’annuncio della mamma

Una bellissima notizia a due anni dalla scomparsa del giovane Luigi Celentano entrato nel cuore di tutti i telespettatori di Chi l’ha visto che dall’inizio di questa storia cercano il ragazzo. E’ stato ritrovato poche ore fa, il ragazzo conosciuto da tutti come Giggino Wifi. In questi anni la mamma e il papà del ragazzo, seppur separati, hanno cercato in tutti i modi di far si che la sua storia si conoscesse per ricevere l’aiuto del pubblico del programma di Rai 3.

