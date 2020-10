È morta Carla Nespolo | presidente dell’Anpi

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Èdell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia). Piemontese, ex senatrice di Pci e Ds, aveva 77 anni ed era alla guida dell’associazione dal 2007, prima donna a ricoprire la carica e primoa non aver fatto la Resistenza (per ragioni anagrafiche).si è spenta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 dopo una lunga malattia. “Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissimanazionale,”, scrive su Facebook la Segreteria dell’Anpi. “Lascia un vuoto profondissimo in tutta l’Anpi, cheha guidato dal novembre 2017, prima donna ...