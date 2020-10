E’ Miranda Bailey in Grey’s Anatomy | oggi 50 anni | da giovane magrissima | le FOTO vi lasceranno senza fiato…

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Durante la prima stagione di Grey’sè la “Nazista”: un soprannome forte, autoritario, esattamente come. Non è molto alta, né slanciata come le altre dottoresse del Seattle Grace, ma è la più apprezzata; l’unica che quando apre bocca detta legge. E’ lei che coordina gli specializzandi, è lei che tiene le redini dell’ospedale e che consiglia il capo Webber nelle decisioni difficili. Non solo ha il compito di tenere l’equilibrio in ospedale, ma anche tra le mura di casa propria quando diventa madre e deve affrontare un divorzio difficile. La vita, poi, le regala Ben: il grande amore. Anche con lui deve affrontare non poche difficoltà, ma l’amore, spesso, vince. Avete visto com’è Chandra Wilson com’era ...