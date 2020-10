Dune | rinviata l’uscita | il film di Denis Villeneuve arriverà nel 2021

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche il nuovofantascientifico diretto daarriverà sul grande schermo in ritardo, a causa dell’emergenza sanitaria., secondo quanto riportato da Collider, è stato ufficialmente rimandato. La pellicola non sarà rilasciata a dicembre 2020, ma a ottobre. Non si tratta ovviamente di un caso isolato: lo stesso destino è toccato anche a No Time To Die e a diversidel Marvel Cinematic Universe. I fan temevano già da un po’ chepotesse arrivare in ritardo, considerando che la situazione è ancora estremamente incerta. Diversiusciti durante queste settimane hanno infatti ottenuto dei risultati non proprio soddisfacenti e – proprio per questo motivo ...