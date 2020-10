Douglas Costa al Bayern Monaco, è ufficiale. La Juventus ha il posto per Chiesa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Bayern Monaco ha annunciato poco fa la firma di Douglas Costa, arriva in prestito dalla Juventus. Sul comunicato del club bavarese si ricorda che il giocatore torna in Baviera dopo tre stagioni in bianconero in cui ha vinto i tre scudetti per cui ha gareggiato. La Juventus ha così ora il posto in rosa per accogliere Federico Chiesa, che ha svolto in giornata a Firenze le visite mediche per il club bianconero. Douglas Costa al Bayern Monaco, è ufficiale. La Juventus ha il posto per Chiesa Come ha ricordato il direttore sportivo Salihamidzic, il Bayern avrà ora cinque giocatori di ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha annunciato poco fa la firma di, arriva in prestito dalla. Sul comunicato del club bavarese si ricorda che il giocatore torna in Baviera dopo tre stagioni in bianconero in cui ha vinto i tre scudetti per cui ha gareggiato. Laha così ora ilin rosa per accogliere Federico, che ha svolto in giornata a Firenze le visite mediche per il club bianconero.al, è. Laha ilperCome ha ricordato il direttore sportivo Salihamidzic, ilavrà ora cinque giocatori di ...

