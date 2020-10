Dopo le sue parole sulla mafia | Angela Maraventano lascia la Lega | «Sono una persona seria»

(Di lunedì 5 ottobre 2020) «La nostrache ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove?».aver detto questesul palco dell’evento Noi con Salvini di Catania, sabato scorso, l’ex senatrice sicilianaoggi hato la. Le sue dimissioni erano state chieste anche da Stefano Candiani, coordinatore del partito in Sicilia.ambigue le sue, a cui seguiva una sorta di rivendicazione del lavoro fatto per eliminare la presenza di Cosa Nostra dal territorio: «Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio».che ...

Advertising

basog : RT @brikena_cani: Come a ogni conversazione bisogna di nuovo sbucciare via le sue difese prima di arrivare allo strato vero. Eshkol Nevo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo sue

Il fuoriclasse e il club si sono ritrovati dopo una estate turbolenta. L'argentino non sembra felice come prima, ma per 'colpa' del tempo che passa ...Federica Pellegrini torna in acqua con una foto aggressiva postata sul suo profilo Instagram: "Turn into my world" ...