Donald Trump nella bufera: positivo già prima del suo annuncio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente americano sapeva della sua positività al Covid già nella giornata di giovedì- Donald Trump lo ha annunciato solo sabato, inizialmente aveva parlato solo della sua assistente Hope Hicks. Donald Trump torna nella bufera, e questa volta non si può dire che non se la sia cercata. Il presidente degli Stati Uniti è attualmente … L'articolo Donald Trump nella bufera: positivo già prima del suo annuncio proviene da www.meteoweek.com.

