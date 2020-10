Donald Trump lascerà l’ospedale tra qualche ora: “Non abbiate paura del Covid” (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’annuncio su Twitter da parte del presidente stesso, poi confermato dai medici: “Il presidente non è ancora fuori pericolo ma può tornare a casa” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascerà l’ospedale Walter Reed, dove è in cura per il coronavirus da sabato, tra poche ore, alle 18.30 ora locale, mezzanotte e mezza circa … L'articolo Donald Trump lascerà l’ospedale tra qualche ora: “Non abbiate paura del Covid” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’annuncio su Twitter da parte del presidente stesso, poi confermato dai medici: “Il presidente non è ancora fuori pericolo ma può tornare a casa” Il presidente degli Stati Unitilascerà l’ospedale Walter Reed, dove è in cura per il coronavirus da sabato, tra poche ore, alle 18.30 ora locale, mezzanotte e mezza circa … L'articololascerà l’ospedale traora: “Nondel Covid” proviene da www.meteoweek.com.

