Donald Trump lascerà l’ospedale alle 18 30 americane | “Non abbiate paura del Covid | mi sento meglio di 20 anni fa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020)lascerà l’ospedale18.30, le 00.30 in Italia. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet dopo la riunione tra il suo staff e i medici del Walter Reed Hospital. Un’ipotesi, quella delle dimissioni, che era già circolata nella serata di ieri, dopo giorni in cui si è temuto per la salute del presidente americano. “Lascerò il grande Walter Reed Medical Center oggi18.30 – ha scritto il tycoon – Mimolto bene! Nondel. Non lasciate che domini le vostre vite. Abbiamo sviluppato, sotto l’amministrazione, ottime cure e conoscenze. Midi 20 ...