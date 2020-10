Donald Trump lascerà in serata: “Non abbiate paura del Covid, mi sento meglio di 20 anni fa”. Medici: “Non è ancora fuori pericolo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Donald Trump lascerà l’ospedale alle 18.30 americane, le 00.30 in Italia. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet dopo la riunione tra il suo staff e i Medici del Walter Reed Hospital. Un’ipotesi, quella delle dimissioni, che era già circolata nella serata di ieri, dopo giorni in cui si è temuto per la salute del presidente americano. “Lascerò il grande Walter Reed Medical Center oggi alle 18.30 – ha scritto il tycoon – Mi sento molto bene! Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini le vostre vite. Abbiamo sviluppato, sotto l’amministrazione Trump, ottime cure e conoscenze. Mi sento meglio di 20 anni fa!“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020)lascerà l’ospedale alle 18.30 americane, le 00.30 in Italia. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet dopo la riunione tra il suo staff e idel Walter Reed Hospital. Un’ipotesi, quella delle dimissioni, che era già circolata nelladi ieri, dopo giorni in cui si è temuto per la salute del presidente americano. “Lascerò il grande Walter Reed Medical Center oggi alle 18.30 – ha scritto il tycoon – Mimolto bene! Nondel. Non lasciate che domini le vostre vite. Abbiamo sviluppato, sotto l’amministrazione, ottime cure e conoscenze. Midi 20fa!“. ...

