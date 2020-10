Dona Con Bing: arriva in Italia la campagna di beneficenza a cura di Microsoft (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un grande successo negli Stati Uniti, e tanta voglia di portarla in Italia. Da oggi sarà attivo il progetto Dona Con Bing di Microsoft Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, arriva oggi in Italia la campagna Dona Con Bing. Il progetto internazionale a cura del motore di ricerca di Microsoft, finalizzata al sostegno delle organizzazioni no profit e di beneficenza attraverso il programma fedeltà Microsoft Rewards. Da oggi gli utenti iscritti a Microsoft Rewards potranno scegliere di Donare i punti accumulati durante le ricerche online effettuate su Microsoft Bing. Il procedimento ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un grande successo negli Stati Uniti, e tanta voglia di portarla in. Da oggi sarà attivo il progettoCondiDopo il successo riscosso negli Stati Uniti,oggi inlaCon. Il progetto internazionale adel motore di ricerca di, finalizzata al sostegno delle organizzazioni no profit e diattraverso il programma fedeltàRewards. Da oggi gli utenti iscritti aRewards potranno scegliere dire i punti accumulati durante le ricerche online effettuate su. Il procedimento ...

emergency_ong : Operiamo con trasparenza, indipendenza, neutralità da sempre. Grazie alla fiducia dei nostri sostenitori, nel 2019… - Fert_86 : RT @FabbricaSorriso: Dal 4 al 31 Ottobre sostieni con noi la #ricerca sul #tumore al seno di @AIRC_it ???? Restituiamo a migliaia di #donne i… - Profilo3Marco : RT @OmnibusLa7: Stamani ad @OmnibusLa7 con @FredianoFinucci @WWF_Italia - TiffanyyoungH : RT @everglowyeon: @TiffanyyoungH cercherò di fare attenzione a non esagerare con la dolcezza allora, se ti dovessi sciogliere poi come facc… - Carmela_oltre : RT @LeftAvvenimenti: #CarlaNespolo, presidente di #Anpi, ci ha lasciato. La ricordiamo con un'intervista in cui racconta a Left l'importanz… -