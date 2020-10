Domenica Live Simone Sabani ricorda il papà Gigi Sabani

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Barbara D’Urso a “” ha avuto come ospite, il figlio di, che il 5 ottobre avrebbe compiuto 68 anni e proprio perrlo, è stato invitato nel salotto di Barbara D’Urso, dove ha parlato del suo rapporto con suo padre e ha assistito ad un filmato che ha ripercorso la sua carriera.è diventato un attore seguendo in qualche modo le orme paterne. Mattatore, imitatore e conduttore di spessore,to tuttora con grande affetto da parte del pubblico, che non ha dimenticato la sua eleganza e la sua bravura, ...