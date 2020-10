Domenica In, la gaffe di Mara Venier gela Rocco Hunt: “Veramente sono sposato…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una Mara Venier in palla come al solito ha scandito con maestria il susseguirsi di ospiti nella sua finestra settimanale di Domenica In. Una puntata all’insegna del mondo del cinema e della musica, con le apparizioni di Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno e Rocco Hunt a tenere alto il livello e l’attenzione del pubblico. E’ stato proprio il rapper e popstar a catalizzare le attenzioni degli spettatori, arrivando a rubare la scena alle star del grande schermo con l’esibizione della sua A un Passo dalla Luna. Tormentone in questa complicata estate, il brano del cantante è stato forse il suo maggior successo dai tempi del ritorno in scena un anno fa; ad accompagnarlo, direttamente dalla Spagna, la collaboratrice Ana Mena in persona. “Come siete carini ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Unain palla come al solito ha scandito con maestria il susseguirsi di ospiti nella sua finestra settimanale diIn. Una puntata all’insegna del mondo del cinema e della musica, con le apparizioni di Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno ea tenere alto il livello e l’attenzione del pubblico. E’ stato proprio il rapper e popstar a catalizzare le attenzioni degli spettatori, arrivando a rubare la scena alle star del grande schermo con l’esibizione della sua A un Passo dalla Luna. Tormentone in questa complicata estate, il brano del cantante è stato forse il suo maggior successo dai tempi del ritorno in scena un anno fa; ad accompagnarlo, direttamente dalla Spagna, la collaboratrice Ana Mena in persona. “Come siete carini ...

