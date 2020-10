Dl Sicurezza, via libera in Consiglio dei ministri al nuovo decreto sull’immigrazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto su Sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Lo si apprende mentre è in corso la riunione del Cdm. “Approvato ora in Consiglio dei ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista”, commenta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildeiha dato il viaalsue immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Lo si apprende mentre è in corso la riunione del Cdm. “Approvato ora indeiilimmigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista”, commenta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto su sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Lo si apprende mentre è in corso la riunione del Cdm.

Cdm, stop alle multe milionarie per le Ong e sì alla norma “Willy” che prevede il daspo urbano

Via libera alle modifiche sui decreti sicurezza. Torna anche la protezione umanitaria e la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe ...

Via libera alle modifiche sui decreti sicurezza. Torna anche la protezione umanitaria e la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe ...