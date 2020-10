Dl sicurezza, via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto su sicurezza e immigrazione, che riscrive i decreti Salvini. E' quanto si apprende mentre è ancora in corso il Cdm.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Viadeldeialsue immigrazione, che riscrive i decreti Salvini. E' quanto si apprende mentre è ancora in corso il Cdm.(ITALPRESS).

ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto su sicurezza e immigrazione, che riscrive i decreti Salvini. E’ quanto si apprende mentre è ancora in corso il Cdm.

Con queste parole la Ministra Teresa Bellanova, capodelegazione IV, comunica che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al decreto su sicurezza e immigrazione, che ...

