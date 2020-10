Djokovic-Carreno Busta in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2020

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Sarà Novakcontro Pablonei quarti di finale del. Nole ha battuto Khachanov, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio di Altmaier, entrambi vincendo agevolmente in tre set. La sfida va in scena mercoledì 7 ottobre aancora da definire quando uscirà l’ordine di gioco ufficiale, ma si giocherà sicuramente sullo Chatrier. Latelevisiva è offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, oppure su Dazn), livesu Eurosport Player e Sky Go. A ogni modo, Sportface.it vi proporrà unatestuale dell’incontro, con aggiornamenti e approfondimenti post-match.

Novak Djokovic ha sconfitto in tre set Karen Khachanov mostrando ... Nessun problema in chiusura di giornata per Pablo Carreno-Busta al quale sono bastati tre set per vincere contro Daniel Altmaier.Novak Djokovic arriva ai quarti del Roland Garros senza perdere un solo set. Stavolta il serbo non lascia scampo al russo Karen Khachanov, il numero 16 dei valori mondiali, battuto 6-4 6-3 6-3. Il ...