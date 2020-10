Dior, la sfilata Primavera-estate 2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sfila a Parigi la collezione Primavera-estate 2021 di Dior. Maria Grazia Chiuri continua la sua riflessione sulle origini della moda ispirandosi questa volta al lavoro di Lucia Marcucci, figura emblematica dell’avanguardia italiana che ha disegnato la scenografia dello spettacolo. L’estetica del collage e del patchwork dominano la collezione, che fa sottilmente riferimento anche ad autrici come Virginia Woolf e Susan Sontag. Ad accompagnare la performance un’opera corale delle voci femminili dell’ensemble Sequenza 9.3 – diretto da Catherine Simonpietri – che interpretano il Sangu di rosa di Lucia Ronchetti e la tradizione dei Voceri. In più, un’opera visiva della regista Alina Marazzi, un tributo a Lucia Marcucci che mescola testi e tessuti, voci e immagini. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sfila a Parigi la collezione Primavera-estate 2021 di Dior. Maria Grazia Chiuri continua la sua riflessione sulle origini della moda ispirandosi questa volta al lavoro di Lucia Marcucci, figura emblematica dell’avanguardia italiana che ha disegnato la scenografia dello spettacolo. L’estetica del collage e del patchwork dominano la collezione, che fa sottilmente riferimento anche ad autrici come Virginia Woolf e Susan Sontag. Ad accompagnare la performance un’opera corale delle voci femminili dell’ensemble Sequenza 9.3 – diretto da Catherine Simonpietri – che interpretano il Sangu di rosa di Lucia Ronchetti e la tradizione dei Voceri. In più, un’opera visiva della regista Alina Marazzi, un tributo a Lucia Marcucci che mescola testi e tessuti, voci e immagini.

