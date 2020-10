Diletta Leotta fisico da urlo, la collega che ogni uomo vorrebbe: il primo piano al lavoro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Su Instagram un nuovo scatto superlativo di Diletta Leotta, volto di Dazn, che continua a fare sfracelli sui social. Come lei nessuna proprio. La giornalista sportiva piace al grande pubblico eccome: le sue grazie non passano affatto in sordina. La splendida 29enne ha pubblicato una foto che la mostra al lavoro, concentrata nel preparare la scaletta per la trasmissione. Il primo piano della giovane, complice l’intrigante outfit, ha ricevuto centinaia di interazioni positive. leggi anche l’articolo —> Diletta Leotta Instagram nuovo shooting, mai stata così bella: l’outfit è pazzesco Diletta Leotta in forma magnifica su Instagram. La conduttrice, che ha brillato allo scorso Festival di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Su Instagram un nuovo scatto superlativo di, volto di Dazn, che continua a fare sfracelli sui social. Come lei nessuna proprio. La giornalista sportiva piace al grande pubblico eccome: le sue grazie non passano affatto in sordina. La splendida 29enne ha pubblicato una foto che la mostra al, concentrata nel preparare la scaletta per la trasmissione. Ildella giovane, complice l’intrigante outfit, ha ricevuto centinaia di interazioni positive. leggi anche l’articolo —>Instagram nuovo shooting, mai stata così bella: l’outfit è pazzescoin forma magnifica su Instagram. La conduttrice, che ha brillato allo scorso Festival di ...

Advertising

Bernard11082468 : RT @CorSport: FOTO Diletta #Leotta incanta l'Olimpico per #LazioInter ?? ?? - Andrea98583105 : @antosalatino Ad ora, Diletta Leotta non me l’ha data. - loris30999 : RT @Spazio_J: Diletta Leotta: “Per la Lega la partita si gioca, verosimilmente ci sarà il 3-0 a tavolino' - - Spazio_J : Diletta Leotta: “Per la Lega la partita si gioca, verosimilmente ci sarà il 3-0 a tavolino' -… - UgoBaroni : RT @CorSport: FOTO Diletta #Leotta incanta l'Olimpico per #LazioInter ?? ?? -