Di Maio replica a Casaleggio con la vittoria dei ballottaggi | Vince la coalizione voluta dagli iscritti

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella guerra interna ai 5Stelle, oggi Luigi Divuole segnare un puntondo a Davidecon lain cinque dei sei Comuni in cui si è andati alo. “Dal territorio arriva nuova linfa, nuova energia, nuove idee per tutti noi.il modello, il modello dell’apertura verso gli altri, verso i territori, verso le persone. Voluto e votato fortemente”, scrive l’ex capo politico. Parole che sembrano rivolte direttamente al presidente dell’Associazione Rousseau e ancor di più ad Alessandro Di Battista per il quale l’alleanza con il Pd è la “morte nera”.In questo momento si stanno facendo avanti queste due visioni ...