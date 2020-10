Decreto anti-Covid, il centrodestra verso l’astensione sulla nuova stretta del governo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il governo ha chiesto sostegno sulle nuove restrizioni anti-Covid in arrivo con il prossimo Decreto, ma la risposta delle opposizioni al momento resta fredda. I leader del centrodestra valutano con attenzione le prossime mosse, con l’astensione in Aula che al momento sembra essere l’ipotesi più accreditata. Un modo per rimanere in bilico tra l’adesione e il contrasto all’esecutivo Conte, senza prendere una posizione di netta avversione fin da subito. Anche perché i numeri sulla seconda ondata non sono rassicuranti e andare all’attacco dei giallorossi in maniera frontale rischia di rivelarsi un autogol sopratutto per chi (Matteo Salvini) si trova già a fare i conti con sondaggi non troppo benevoli. Il ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha chiesto sostegno sulle nuove restrizioniin arrivo con il prossimo, ma la risposta delle opposizioni al momento resta fredda. I leader delvalutano con attenzione le prossime mosse, con l’astensione in Aula che al momento sembra essere l’ipotesi più accreditata. Un modo per rimanere in bilico tra l’adesione e il contrasto all’esecutivo Conte, senza prendere una posizione di netta avversione fin da subito. Anche perché i numeriseconda ondata non sono rassicure andare all’attacco dei giallorossi in maniera frontale rischia di rivelarsi un autogol sopratutto per chi (Matteo Salvini) si trova già a fare i conti con sondaggi non troppo benevoli. Il ...

