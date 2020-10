De Magistris accusa De Luca per le sue «decisioni anti democratiche» (Di lunedì 5 ottobre 2020) De Magistris, sindaco di Napoli, torna a far polemica con De Luca per l’ordinanza che ha firmato e che impone la chiusura dei locali e dei ristoranti in tutta la Campania entro le 23 dalla domenica al giovedì e a mezzanotte massimo il venerdì e il sabato. Se da un lato proprio in questi minuti Giuseppe Conte ha smentito la possibilità che venga stabilito un coprifuoco in Italia, dall’altra De Luca è convinto e ha già imposto le chiusure a partire da domani. De Magistris ha definito quelle prese da De Luca «decisioni anti democratiche». LEGGI ANCHE >>> De Magistris dice che Vincenzo De Luca ha «atteggiamenti un po’ ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) De, sindaco di Napoli, torna a far polemica con Deper l’ordinanza che ha firmato e che impone la chiusura dei locali e dei ristorin tutta la Campania entro le 23 dalla domenica al giovedì e a mezzanotte massimo il venerdì e il sabato. Se da un lato proprio in questi minuti Giuseppe Conte ha smentito la possibilità che venga stabilito un coprifuoco in Italia, dall’altra Deè convinto e ha già imposto le chiusure a partire da domani. Deha definito quelle prese da De». LEGGI ANCHE >>> Dedice che Vincenzo Deha «atteggiamenti un po’ ...

I consiglieri comunali di Napoli del M5S hanno rivolto un'interrogazione al sindaco de Magistris e all'assessore Clemente (delegata alla polizia locale) sul tema delle multe elevate ...

ROMA - 'Il presidente della Regione dovrebbe rispondere a una domanda che io gli ho rivolto per iscritto e pubblicamente e cioè di darci dei dati ...

