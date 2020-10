De Luca schiera pure i vigili contro gli "irresponsabili" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Vertice con la Lamorgese e il capo della polizia Gabrielli. Azioni mirate contro gli assembramenti La sua regione, la Campania, è quella che da giorni registra contagi record. E lui, l'appena rieletto governatore Vincenzo De Luca, non è uno che le cose le manda a dire. Dopo aver inasprito le misure di prevenzione nel suo territorio, se l'è presa con i cittadini che non rispettano le regole e con chi li lascia fare. Bombardando i social con le sue famose dirette video dove mostra le foto di assembramenti e feste varie. «Così non va, sono in arrivo nuove misure», avverte dopo la riunione di ieri a Roma con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e con il capo della polizia Franco Gabrielli. «È del tutto evidente che senza la responsabilità e l'autodisciplina di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Vertice con la Lamorgese e il capo della polizia Gabrielli. Azioni mirategli assembramenti La sua regione, la Campania, è quella che da giorni registra contagi record. E lui, l'appena rieletto governatore Vincenzo De, non è uno che le cose le manda a dire. Dopo aver inasprito le misure di prevenzione nel suo territorio, se l'è presa con i cittadini che non rispettano le regole e con chi li lascia fare. Bombardando i social con le sue famose dirette video dove mostra le foto di assembramenti e feste varie. «Così non va, sono in arrivo nuove misure», avverte dopo la riunione di ieri a Roma con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e con il capo della polizia Franco Gabrielli. «È del tutto evidente che senza la responsabilità e l'autodisciplina di ...

Queste le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb.com: 'Non mi devo fare alcuna idea. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vicenda di J ...

Juventus-Napoli quei sospetti sul patto De Luca-De Laurentiis (prontamente smentito)

Il numero 1 del Napoli ha cercato una intesa con Agnelli che però ha aderito al protocollo. L’alleanza col presidente della Regione, che di fatto comanda l’Asl ...

Il numero 1 del Napoli ha cercato una intesa con Agnelli che però ha aderito al protocollo. L'alleanza col presidente della Regione, che di fatto comanda l'Asl ...