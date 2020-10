De Luca anticipa le decisioni di Conte: cosa chiude in Campania (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Governatore della Regione Campania firma una nuova ordinanza con la quale limita gli orari delle attività commerciali. Chiusura alle 23 per tutti. Vincenzo De Luca (Facebook)Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ribadisce con forza la sua lotta all’emergenza coronavirus. Lo fa con le armi che negli ultimi mesi lo hanno reso celebre agli occhi dell’opinione pubblica, le ordinanze. L’aveva promesso De Luca, che se la situazione non fosse migliorata allora si sarebbe passati a soluzioni più drastiche. Eccole arrivate, chiusura anticipata di tutte le attività commerciali alle ore 23. Bar, ristoranti, pizzerie, pub ecc, tutti chiusi per le 23. La decisione arriva nell’ottica di gestione degli assembramenti in ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Governatore della Regionefirma una nuova ordinanza con la quale limita gli orari delle attività commerciali. Chiusura alle 23 per tutti. Vincenzo De(Facebook)Il Presidente della Regione, Vincenzo De, ribadisce con forza la sua lotta all’emergenza coronavirus. Lo fa con le armi che negli ultimi mesi lo hanno reso celebre agli occhi dell’opinione pubblica, le ordinanze. L’aveva promesso De, che se la situazione non fosse migliorata allora si sarebbe passati a soluzioni più drastiche. Eccole arrivate, chiusurata di tutte le attività commerciali alle ore 23. Bar, ristoranti, pizzerie, pub ecc, tutti chiusi per le 23. La decisione arriva nell’ottica di gestione degli assembramenti in ...

