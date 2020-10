Dalot | «Fantastico Milan tra le migliori al mondo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il nuovo acquisto Diogo, proveniente dal Manchester United, ha rilasciato le prime parole da giocatore delDiogo, nuovo acquisto del, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rossonero ai microfoni diTv. Sul– «Diventare un giocatore delè sempre stato un sogno. Sin da giovani siamo cresciuti guardando le grandi vittorie dele fare parte di questa squadra è un grande onore per me. Quando si guarda ilsi pensa alla storia, ai trofei, alle partite e ai campionati vinti. Ed è davvero bello per me perché ho sempre sognato di far parte di un club che lotta e prova a vincere tutto, ogni singola partita. E per me il ...