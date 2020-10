Dalla Liguria alla Calabria il “dilemma mascherine” spacca la destra

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’obbligo di mascherine all’aperto previsto, secondo molte indicrezioni, dal nuovo Dpcm in preparazione dal Governo continua a dividere e far discutere. E mentre Matteo Salvini continua a farsi fotografare senza mascherine e oltre oceano, Trump scorazza in Suv fuori dall’ospedale come atto muscolare ai danni del Covid-19, laitaliana si divide sulla questione delle mascherine. LEGGI ANCHE: Cosa prevede il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da giovedì 8 ottobre Ad aprire le danze è stata la settimana scorsa la governatrice dellaJole Santelli che ha firmato un’ordinanza che istituisce l’obbligo di mascherina all’aperto per tutti i cittadini con multe fino a 400 euro per i trasgressori. Un provvedimento preso ad esempio della Regione Marche e dal neo-Governatore Acquaroli che, ...