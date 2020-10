Dal Recovery Fund una chance per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica (Di lunedì 5 ottobre 2020) Leggendo e rileggendo le linee guida del governo per la stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) c’è un vuoto inspiegabile: l’assenza di ogni riferimento al settore dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), al suo miglioramento e potenziamento.Inspiegabile, perché gli interventi in campo sociale con la lotta alle disuguaglianze, specie dopo la pandemia, inclusa l’offerta di edilizia agevolata, sono chiaramente indicati dalle raccomandazioni europee, come priorità di spesa, anche per l’Italia alla Raccomandazione numero 2: “Fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati”.Nel documento “Identifying Europe’s Recovery needs”, la Commissione europea indica ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Leggendo e rileggendo le linee guida del governo per la stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) c’è un vuoto inspiegabile: l’assenza di ogni riferimento al settore(ERP), al suo miglioramento e potenziamento.Inspiegabile, perché gli interventi in campo sociale con la lotta alle disuguaglianze, specie dopo la pandemia, inclusa l’offerta diagevolata, sono chiaramente indicati dalle raccomandazioni europee, come priorità di spesa, anche per l’Italia alla Raccomandazione numero 2: “Fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati”.Nel documento “Identifying Europe’sneeds”, la Commissione europea indica ...

Advertising

ItaliaViva : Gli investimenti in politiche green devono essere al primo posto. Per il presente e per il futuro. Per questo le ri… - ItaliaViva : .@TeresaBellanova : 'L'occasione offerta dal Recovery Fund non può essere sprecata' - Giuggio72684862 : RT @erretti42: Voci dal fondo Domiciliari. “Se falliamo sul Recovery Fund andiamo tutti a casa” (Carlo Bonomi, presidente Confindustria, 2… - AlexanderLandSp : RT @erretti42: Voci dal fondo Domiciliari. “Se falliamo sul Recovery Fund andiamo tutti a casa” (Carlo Bonomi, presidente Confindustria, 2… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Recovery Fund e soldi creati dal nulla della Bce: il grande inganno sulla vostra pelle (e le vostre… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Recovery Dal Recovery Fund una chance per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica L'HuffPost Dal Recovery Fund una chance per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica

Nel documento “Identifying Europe’s recovery needs”, la Commissione europea indica ... di ogni riferimento al social housing nelle Linee Guida per il PNRR inviato dal governo alle Camere. Si fa ...

Decreto Agosto, tempi stretti per la conversione. E quelli del Recovery Fund rischiano di allungarsi

Si delinea quindi un esame del provvedimento da parte di Montecitorio lampo e, soprattutto, blindato. Recovery Fund a rischio slittamento Dall’altra il New Generation EU, il cosiddetto “ Recovery Fund ...

Nel documento “Identifying Europe’s recovery needs”, la Commissione europea indica ... di ogni riferimento al social housing nelle Linee Guida per il PNRR inviato dal governo alle Camere. Si fa ...Si delinea quindi un esame del provvedimento da parte di Montecitorio lampo e, soprattutto, blindato. Recovery Fund a rischio slittamento Dall’altra il New Generation EU, il cosiddetto “ Recovery Fund ...